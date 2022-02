I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Mazzoncini (A2a), con 60 gigawatt di rinnovabili l'anno sostituiremmo gas o lo renderemmo marginale - Con la realizzazione dei nuovi impianti di energie rinnovabili per 60 gigawatt che chiediamo al governo di autorizzare entro giugno "siamo in grado di sostituire quali integralmente il gas oppure renderlo quasi marginale al punto che non sia più il gas a definire il prezzo della produzione di elettricità". Lo ha detto l'Amministratore delegato di A2A e vice presidente di Elettricità Futura Renato Mazzoncini, intervenendo alla conferenza stampa "La soluzione strutturale all'emergenza caro energia" organizzata a Milano da Elettricità futura. "In italia - ha spiegato - abbiamo una componente di energia prodotta da fonti rinnovabili che è circa il 40 per cento, abbiamo l'idroelettrico con 44 Terawatt/ora, il fotovoltaico con 25, l'eolico con 21, la geotermia con 5 e le biomasse con 18. Poi ci sono 164 Terawatt/ora prodotti da energia termoelettrica, 120 terawatt/ora sono di gas e 40 sono metà carbone e metà olio combustibile. Il problema che dobbiamo smontare, quindi, sono i 120 terawatt/ora di gas". "Con i 60 gigawatt di rinnovabili che chiediamo di realizzare - ha chiosato Mazzoncini - moltiplicati per duemila ore di media di utilizzo del solare e dell'eolico, si è in grado di fare 120 terawatt/ora l'anno quindi, rendere marginale il gas nella produzione di energia elettrica". (segue) (Rem)