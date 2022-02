I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Expo 2020: l’agroalimentare lombardo protagonista a Dubai con prodotti tipici e giovani imprenditori - Il sistema agroalimentare lombardo sarà protagonista all'Expo di Dubai. Con una esposizione all'interno della Innovation House e un grande evento organizzato dalla Regione Lombardia, protagonisti alcuni Consorzi di tutela e produttori lombardi, tra cui il Consorzio Gorgonzola DOP, il Consorzio Grana Padano DOP, il Consorzio della Bresaola della Valtellina IGP, Riso Gallo, Galletto Vallespluga e Ascovilo, l'associazione dei consorzi dei vini lombardi. Ambasciatore della spedizione sarà il maestro pasticcere Iginio Massari. Il programma delle iniziative è stato presentato oggi nella sede bresciana di Regione Lombardia alla presenza dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, del maestro Massari e dei rappresentanti di aziende e consorzi coinvolti. "Un'opportunità fantastica - ha fatto notare l'assessore Rolfi - di internazionalizzazione per le nostre aziende e per tutto il sistema agroalimentare lombardo. All'estero c'è voglia di Made in Italy: puntando sulla qualità, sulla sicurezza alimentare e sul gusto dei nostri prodotti sarà sicuramente una spedizione vincente". "L'Expo 2015 di Milano - ha osservato Rolfi - ci ha fatto capire l'importanza del cibo per la salute e la sostenibilità ambientale nel processo di produzione. Abbiamo fatto tesoro di questa eredità e le nostre aziende hanno compiuto passi da gigante. Ci sono grandi possibilità di crescita per il nostro comparto nel mercato degli Emirati e il senso di questa missione è creare contatti anche istituzionali per favorire sbocchi commerciali concreti". (segue) (Rem)