I fatti del giorno - America latina

- Nicaragua: presidente della Duma di Stato russa ringrazia Ortega per sostegno a Mosca - Il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, ha parlato ieri al parlamento del Nicaragua, ringraziando il governo di Daniel Ortega per il sostengo fermo nei confronti di Mosca. “Diciamo grazie al presidente Daniel Ortega, che è stato uno dei primi a dichiarare l’importanza di riconoscere l’indipendenza di queste regioni popolari per garantire la sicurezza del popolo”, ha detto Volodin, facendo riferimento al riconoscimento del governo nicaraguense dell’annessione della Crimea da parte della Russia e della dichiarazione di indipendenza di Abkhazia e Ossezia. Volodin ha quindi giustificato l’attacco russo all’Ucraina. “La decisione del nostro presidente Putin di procedere con questa operazione di pacificazione ha l’obiettivo di prevenire la catastrofe umanitaria e la guerra su grande scala”, ha detto il presidente della Duma di Stato russa. Al termine del discorso, riferisce il quotidiano “La Prensa” i deputati si sono alzati in piedi per applaudire. (segue) (Res)