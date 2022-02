© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: sanzioni a Russia, Argentina "rischia" commercio bilaterale da 1,3 miliardi di dollari - La stretta economica che Stati Uniti e Unione Europea si apprestano ad esercitare sulla Russia potrebbe costare all'Argentina un volume di scambi che nel 2021 è arrivato al valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari. Un dato in aumento del 71 per cento sul 2020, secondo il rapporto fatto dalla Camera Argentina di Commercio e Servizi (Cac). La Federazione Russa non è ad ogni modo l'interlocutore commerciale di punta per il Paese sudamericano, nonostante il recente viaggio compiuto dal presidente Alberto Fernandez al Cremlino, occasione per presentare Mosca come possibile approdo alla voglia di "emanciparsi dalla profonda dipendenza" che Buenos Aires ha con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e con gli Stati Uniti. (segue) (Res)