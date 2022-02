© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: sanzioni a Russia, Messico può avvalersi di aumento prezzi petrolio - Il Messico è stato in America Latina tra i Paesi più fermi nel chiedere alla Russia di interrompere l'aggressione in Ucraina condannando "senza ambiguità" l'uso della forza e il tentativo di "mettere in discussione" l'indipendenza di Kiev. Messico e Russia, che nel 2020 hanno celebrato il 130mo anniversario delle relazioni bilaterali, non sono certo partner commerciali stretti e l'impatto delle sanzioni su Mosca, rilevano i media regionali, non è motivo di particolare allarme per il Paese nordamericano. Al contrario, le tensioni europee potrebbero ripercuotersi in positivo su un asset fondamentale dell'economia messicana: il petrolio. Complice l'attesa di uno stallo nel mercato internazionale, il prezzo della miscela messicana si aggira ora sui 90 dollari al barile, molto più dei 55 dollari iscritti dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador nella legge di Bilancio del 2022. E l'aumento dei prezzi è anche una leva importante per gli investimenti nel settore. Diverso potrebbe essere il discorso per il gas naturale, che il Messico importa in gran parte dagli Usa. Lo stop delle forniture russe al mercato europeo potrebbe aumentare proprio il prezzo di quello statunitense. (segue) (Res)