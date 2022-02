I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Hrw, missione osservatori Ue conferma carenze in diritto di voto - Il rapporto della missione di osservatori dell’Unione europea alle elezioni amministrative tenute in Venezuela lo scorso novembre conferma che i venezuelani non sono stati in gradi di esercitare liberamente il loro diritto di voto. Lo scrive l’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw). "Il rapporto dell'Ue conferma la diagnosi secondo cui i venezuelani non sono stati in grado di esercitare liberamente i loro diritti di voto e di candidarsi", ha affermato Tamara Taraciuk Broner, direttore ad interim per le Americhe presso Hrw. “È essenziale mantenere una forte pressione internazionale per convincere le autorità venezuelane a impegnarsi nelle necessarie riforme strutturali per rendere libere ed eque le future elezioni del Paese”. (segue) (Res)