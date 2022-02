I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: nel 2021 crescita del pil al 5 per cento, nessuna variazione tra III e IV trimestre - Tra il terzo e il quarto trimestre del 2021 il prodotto interno lordo (pil) del Messico non ha subito variazioni, chiudendo l'anno con una crescita complessiva del 5 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) migliorando di un decimo le stime preliminari rilasciate a gennaio. Il rimbalzo dell'economia messicana non compensa il -8 per cento registrato nel 202, primo e più complicato anno della pandemia da Covid-19. Le prestazioni migliori sono arrivate dal manifatturiero, cresciuto dello 0,4 per cento su trimestre e del 6,8 per cento su anno. Male il comparto dei servizi, in crescita del 4,2 per cento su anno ma in calo dello 0,6 per cento su trimestre. Le attività primarie sono cresciute dello 0,2 per cento nel confronto tra trimestri e del 2,6 per cento rispetto al 2020. (Res)