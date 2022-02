Ucraina: Rizzo (M5s), da Conferenza interparlamentare Pesc piena solidarietà a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Dalla Conferenza interparlamentare per la politica di sicurezza e difesa comune "che si è conclusa oggi a Parigi è venuta una ferma condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e abbiamo tutti insieme ribadito il sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Insieme abbiamo chiesto all'Unione Europea di imporre sanzioni politiche, economiche, commerciali e finanziarie di portata senza precedenti contro la Federazione Russa, applicabili senza ritardo e in coordinamento con i nostri partner e alleati". Lo afferma in una nota Gianluca Rizzo, deputato del Movimento cinque stelle, presidente della commissione Difesa della Camera e componente della delegazione parlamentare che ha partecipato, presso il Senato francese a Parigi, alla Conferenza congiunta delle rappresentanze delle commissioni Difesa ed Esteri dei parlamenti nazionali della Ue e del Parlamento europeo. (Com)