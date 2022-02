Ucraina: Romani, ferma condanna e duro contrasto all'uso della forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve fermezza, coerenza e consequenzialità: non è il momento dei distinguo, è necessario fare fronte comune contro un'azione inaccettabile. L'utilizzo della forza militare in Europa non può essere tollerato e la reazione deve essere estremamente ferma. L'invasione da parte della Russia di Putin ai danni dell'Ucraina è una chiara violazione della sovranità nazionale di uno Stato libero e democratico, dei trattati internazionali e dei valori fondanti della nostra Europa su cui non possiamo intercedere". Lo dichiara in una nota Paolo Romani, capo delegazione al Senato di Italia al Centro. "Le sanzioni dovranno essere durissime e avranno conseguenze anche per noi, è innegabile. Ma a questo punto è inevitabile avere un impatto economico da questo conflitto: la sfiducia sui mercati, il costo dell'energia e di tante materie prime, il blocco già avvenuto di alcuni flussi commerciali e di trasporti. Infine la distruzione dell'intero sistema economico e infrastrutturale ucraino che non possiamo immaginare non abbia esiti su un sistema di mercato interconnesso come quello in cui operiamo. Il presidente del Consiglio Draghi oggi in Parlamento ha tracciato con chiarezza le linee di un piano di emergenza energetico che non dimentichi gli obiettivi di intensificazione delle fonti rinnovabili ma che sia in grado di arginare la dipendenza dalla Russia aumentando l'importazione di gas da altre origini, riattivando le estrazioni nazionali di gas, affacciandosi al mercato libero del Gnl e, se necessario, riattivando anche le centrali a carbone", aggiunge. (segue) (Com)