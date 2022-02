Ucraina: Romani, ferma condanna e duro contrasto all'uso della forza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un piano - continua Romani - che prevede anche ulteriori azioni per contenere i consumi che ci auguriamo non sia necessario attivare. Ma è necessario essere pronti e agire con coerenza, perché questo piano non sarà privo di ostacoli. Se infatti ci possiamo avvantaggiare di una maggiore quota di gas stoccato in proporzione agli altri paesi europei è perché abbiamo infrastrutture più sviluppate in questo senso, d'altro canto soffriamo di una carenza strutturale di rigassificatori che ci impediscono di andare sul mercato libero con agilità. La possibilità di sopperire temporaneamente con stazioni mobili a noleggio non può risolvere nel lungo periodo un problema tutto nazionale di chiusura allo sviluppo infrastrutturale del Paese. Se oggi non avessimo il gasdotto Tap la situazione energetica sarebbe gravissima. E' necessaria dunque consequenzialità a livello nazionale come europeo: nazionale, riaprendo allo sviluppo delle estrazioni di gas italiano, in base ad un principio di logica, o forse addirittura di saggezza, secondo cui la produzione non solo costerebbe meno, ma sarebbe meno inquinante, per le metodologie utilizzate e per il ridotto trasporto e il pianeta, come sappiamo, è uno solo; a livello europeo, aprendo finalmente alla necessità di uno stoccaggio comune in grado di preservare l'Unione dalle fluttuazioni dei mercati. Il rischio - conclude - è che siamo solo allo stadio iniziale di un cambiamento profondo non solo degli equilibri geopolitici ma anche dei meccanismi che ad essi sottostanno: non possiamo consentire che i principi alla base dell'Unione europea siano contraddetti e violati. Non una sola volta, perché potrebbe essere la prima di una serie in escalation, in cui la risoluzione di contese, o semplicemente il raggiungimento di obiettivi politico-economici, siano ottenuti attraverso l'utilizzo della forza". (Com)