Ucraina: Dombrovskis, crisi toccherà crescita economica Ue ma non la fermerà

- La crisi ucraina intaccherà la crescita economica dell'Unione europea, ma non la fermerà perché i fondamentali sono forti. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, alle riunioni informali dell'Eurogruppo e del Consiglio economico e finanziario dell'Ue a Parigi. "Abbiamo valutato i potenziali impatti" della crisi ucraina sull'economia europea. "Ovviamente è troppo presto per tracciare l'impatto quantitativo" della crisi ucraina sull'economia europea in quanto "la situazione è in evoluzione e l'incertezza è molto elevata", ha specificato il vicepresidente. "Alcune valutazioni preliminari fatti dalla Commissione europea mostrano che" la crisi "toccherà la crescita economica dell'Ue, ma non la fermerà perché i nostri fondamentali economici sono forti", ha evidenziato. (Beb)