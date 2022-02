Mar Nero: presidente romeno Iohannis al vertice B9, rafforzare difesa sul fianco orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha ospitato oggi, insieme al presidente della Polonia Andrzej Duda, un vertice del formato Bucarest 9. "Ho chiesto l'aumento della posizione di scoraggiamento e di difesa sul fianco orientale, in particolare sul Mar Nero", ha scritto Iohannissu Twitter. "Un incontro importante nel formato di Bucarest 9 che ho ospitato insieme al presidente della Polonia Andrzej Duda. Nel mio intervento ho chiesto il miglioramento coerente e unitario della posizione di deterrenza e difesa sul fianco orientale, in particolare sul Mar Nero", ha scritto il presidente della Romania. "Siamo al fianco del popolo ucraino, delle sue istituzioni e rappresentanti democraticamente eletti. Continuiamo a sostenere pienamente la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché il suo diritto di scegliere liberamente la propria politica estera. Lo stesso vale per la Moldova e Georgia", ha affermato il presidente Iohannis. (Rob)