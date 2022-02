Ue-Russia: ministro Finanze tedesco Lindner, valutare conseguenze esclusione Mosca da Swift

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario valutare le conseguenze dell'esclusione della Russia dal sistema per i pagamenti internazionali Swift, prima di includere tale misura nelle sanzioni dell'Ue contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, a margine della riunione informale del Consiglio Economia e Finanza dell'Ue (Ecofin) a Parigi. Lindner ha affermato che le possibili conseguenze dell'espulsione della Russia dallo Swift per l'Ue sono oggetto di “valutazione tecnica” da parte della Commissione europea. “Non so dire” quanto tempo sarà necessario per questo esame, ha aggiunto il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp). Allo stesso tempo, il ministro delle Finanze tedesco ha evidenziato che nei rapporti dell'Ue con la Russia non si tratta più di “business as usual”. Per Lindner, la Germania è “aperta” a escludere la Russia dallo Swift, ma “dobbiamo conoscere le conseguenze”. Mosca potrebbe, infatti, rispondere a questa sanzione interrompendo le forniture di gas all'Ue. A ogni modo, ha infine sottolineato Lindner, “chiedere delle conseguenze non significa non essere pronti a sostenerle”. (Geb)