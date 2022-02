Ucraina: raffiche di artiglieria a Mariupol, esercito resiste a offensiva russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffiche di artiglieria si avvertono nella periferia di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina. È quanto riferisce l’emittente televisiva “Sky News”, secondo cui l'esercito ucraino sta resistendo all'avanzata delle forze russe ed è difficile al momento sbilanciarsi sull’esito dello scontro. Da ieri mattina sono in corso dei bombardamenti nei pressi Mariupol, il principale porto del Mar d’Azov, una città strategica non solo per il controllo dello scalo marittimo – da dove vengono esportati gran parte dei generi alimentari prodotti in Ucraina – ma anche per creare un corridoio di terrà fra le autoproclamate repubbliche del Donbass e la penisola di Crimea. (Kiu)