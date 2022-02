Salute: Letta, Covid obbliga a rafforzamento politiche europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo davanti a un’occasione di rafforzamento delle politiche europee della salute, che sono figlie del Covid. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo al forum online “Sconfiggere il cancro: una priorità per l’Italia. Le nuove linee guida del Beating Cancer Plan”, promosso dal Pd. Il Covid ha infatti “obbligato l’Europa a far nascere una componente sociale che era prima embrionale e molto piccola, e ha messo sul tavolo il tema dell’‘Europa della salute’”, mostrando la necessità di una “dimensione europea di molte attività come la ricerca, gli investimenti”, ha proseguito. “L’Europa - ha aggiunto - è troppo spesso vista come qualcosa di lontano, come una macro struttura finanziaria”, mentre qui si tratta di un “percorso in fieri” per arrivare a “qualcosa che aiuterà la salute delle persone”, ha concluso. (Rin)