Imprese: Confcommercio Lombardia, solidarietà al popolo ucraino, ma preoccupati per nostro terziario

- In questo drammatico scenario di guerra Confcommercio Lombardia si unisce alla ferma condanna, è solidale con il popolo ucraino, e auspica che possano essere ristabiliti al più presto il dialogo e la pace. È un orizzonte fosco quello che si prospetta per l'economia lombarda che nel 2019, prima del Covid, contava un interscambio con la Russia di 4 miliardi e che aveva visto i dati 2021 in forte ripresa. Con circa 950 milioni di euro il valore dell'export della Lombardia con la Russia sfiora il 50% dei 2,1 miliardi a livello nazionale. Un mercato importante, quello russo, per lo sbocco di molti prodotti leader dell'economia lombarda dal vino, all'agroalimentare al tessile, all'abbigliamento e calzature; a questo occorre aggiungere che la Russia è la seconda nazione per shopping in Italia, con 13 per ce4ntio di acquisti sul totale nazionale, dietro solo alla Cina e davanti agli Usa. "Siamo fortemente preoccupati per le ripercussioni che le tensioni causate dalla guerra alle porte dell'Europa avranno sulla ripresa del nostro sistema economico. Ne soffrirà il nostro export, ma anche lo shopping, il turismo e in genere la filiera del luxury" commenta il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti. "Questa situazione - aggiunge Massoletti - va a sommarsi alla già grave crisi energetica che da mesi sta colpendo l'Italia e l'Europa intera. Gli aumenti del grano, del carburante e di tutte le materie prime rischiano di compromettere la buona crescita che il nostro paese stava registrando, spostando ulteriormente l'orizzonte del ritorno alla normalità". Il comparto dell'ingrosso alimentare segnala che l'impennata dei prezzi del frumento - l'area Russia-Ucraina è tra le maggiori per le forniture di grano e mais - porterà ricadute pericolose nel settore delle produzioni e trasformazioni alimentari. (segue) (Com)