Imprese: Confcommercio Lombardia, solidarietà al popolo ucraino, ma preoccupati per nostro terziario (2)

- Forte preoccupazione anche per il comparto del turismo. "È una nuova tegola, nel momento più atteso delle riaperture dei viaggi e del ridimensionamento delle restrizioni agli spostamenti. Ancora una volta però sarà il turismo nelle città e sui laghi a rischiare una ulteriore frenata. I russi e le aree dell'Europa dell'Est rappresentano un mercato in forte crescita per la nostra regione, non solo in termini di presenza, ma soprattutto in capacità di spesa. Questo significa, anche in vista della bella stagione, rallentare ancora una volta la ripresa del turismo senza considerare che l'aumento dei prezzi di tutte le materie prime e in particolare l'impennata dei costi energetici, costringerà gli imprenditori ad ulteriori sacrifici" osserva Fabio Primerano, coordinatore del settore Alberghi di Confcommercio Lombardia. I russi sono diventati un mercato importante oltre che nella filiera della accoglienza, anche in quella del wedding e degli eventi. E ci sono fondati timori nel settore di cambi di programma. Secondo i dati disponibili, in situazione pre-Covid sono arrivati in Lombardia oltre 270mila russi con valore di spesa pari a circa 190 mln di euro. (Com)