Ucraina: M5s, serve Unione dell'energia contro conseguenze conflitto

- "Davanti all’aggressione russa dell’Ucraina tutti i Paesi dell’Unione europea devono essere uniti e coesi nel trovare le contromisure adatte a fermare la guerra. Allo stesso tempo bisogna mettere a punto un pacchetto di misure concrete e veloci contro le conseguenze indirette che questo conflitto avrà sugli europei, sugli italiani e sul nostro sistema economico". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle delle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera. "La questione del gas e dei rincari in bolletta - proseguono - sono temi centrali e in cima alla preoccupazione degli italiani. Bisogna prevedere un meccanismo solidaristico tra i tutti i Paesi contro le ricadute economiche del conflitto, che sono purtroppo inevitabili. La Ue deve andare avanti con lo stesso spirito utilizzato per la lotta al Covid, con un vero approccio solidaristico e unitario. Come già fatto oggi dal capogruppo Davide Crippa, ribadiamo che serve una 'Energy Union'. Abbiamo bisogno di un approccio energetico chiaro e di un percorso economico definito per affrontare questa fase emergenziale, anche attraverso un sistema di stoccaggi e di acquisti comuni dell’energia che dovranno essere accompagnati da interventi Ue per evitare maggiori costi. Infine, bisogna continuare a investire su misure di efficientamento energetico, come il superbonus, e sulle fonti energetiche rinnovabili, le sole oggi disponibili per assicurare in prospettiva l'indipendenza energetica", concludono.----------------- (Com)