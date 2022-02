Ucraina: Ciriani (Fd'I), governo agisca con realismo tutelando interessi nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata



- Fratelli d'Italia "vuole oggi ribadire, affinché sia chiaro e non ci siano ombre, che chi decide unilateralmente di aggredire con le armi in pugno un Paese confinante si mette dalla parte del torto. E che non esistono ragioni politiche, geopolitiche, storiche o pseudostoriche per giustificare una guerra di aggressione. Fratelli d'Italia è l'unica forza di opposizione in questo Parlamento ma saremo al fianco del governo e più in generale dell'Occidente e del mondo libero, perché in questo momento sarebbe impossibile non schierarci". Lo ha affermato il capogruppo di Fd'I al Senato, Luca Ciriani, nel corso del suo intervento in Aula dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla crisi in Ucraina. "A sua volta - ha continuato il parlamentare - oggi dobbiamo ammettere che ci sono stati errori quali il fallimento dell'azione diplomatica sia nazionale e sia internazionale; così come il fallimento della politica estera di Biden che ha portato al precipitoso ritiro dall'Afghanistan all'oscuro degli stessi alleati. Così come sono state sconsiderate le politiche dei governi italiani degli ultimi anni in tema di energia, che hanno portato a non avere un piano energetico di sicurezza nazionale per inseguire il politicamente corretto e ambientalismo ideologico". (segue) (Rin)