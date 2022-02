Hong Kong: emergenza Covid, registrato record assoluto di oltre 10 mila infezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong ha registrato un record assoluto di 10.010 contagi da Covid-19 nella giornata di oggi, il numero più alto mai rilevato dall'inizio della pandemia nel 2020. Lo riferisce il quotidiano locale "South China Morning Post", aggiungendo che l'autorità sanitaria ha comunicato ieri 47 decessi. Le positività al virus ufficialmente riscontrate dall'inizio della pandemia ammontano a 94.056, con 529 decessi correlati. La municipalità ha introdotto ieri l'obbligo di vaccinazione per l'accesso ai luoghi pubblici: gli abitanti sono tenuti a presentare il pass sanitario per entrare nei palazzi dell'amministrazione e altri 23 tipi di strutture, tra cui ristoranti, centri commerciali, mercati umidi e supermercati. La presentazione della certificazione sarà successivamente estesa a scuole, ospedali e case di cura per anziani e disabili. Il personale deputato al controllo del pass potrà effettuare inoltre un controllo "attivo" o "passivo": il controllo "attivo", che prevede l'accesso alle strutture solo dopo la scansione del codice Qr del pass, sarà richiesto in strutture ad alto rischio di contagio pandemico, tra cui ristoranti e club. Il controllo "passivo", che prevede l'esibizione dello storico vaccinale solo su richiesta degli agenti, sarà applicato invece a supermercati, centri commerciali e mercati umidi. (segue) (Cip)