Hong Kong: emergenza Covid, registrato record assoluto di oltre 10 mila infezioni (5)

- Al coro delle critiche si è aggiunto da ultimo Tam Yiu-chung, il delegato di Hong Kong presso il Congresso nazionale del popolo, il massimo organo legislativo cinese. Hong Kong deve "imparare umilmente" dalla Cina continentale a gestire la pandemia di Covid-19, ha dichiarato in un articolo scritto per il quotidiano "Global Times". "C'è stato un caos inutile. Dobbiamo ammettere che esistono delle falle nel lavoro anti-epidemico dell'amministrazione, con alcune politiche che non riescono a stare al passo con i bisogni delle persone", ha proseguito, citando lunghi tempi di attesa per i test, una "grave carenza" di strutture preposte alla quarantena e la mancanza di medici esperti. (Cip)