Milano: questore sospende licenza a ristorante a Rescaldina dove era stato accoltellato un 26enne

- E Questa mattina i carabinieri di Rescaldina (Mi hanno eseguito l'ordinanza di sospensione della licenza per di 10 giorni, emesso ieri dal Questore di Milano, nei confronti di un ristorante in via F.lli d’Italia, di proprietà di un 37enne italiano Il provvedimento è stato adottato a seguito di un intervento effettuato nella notte del 13 febbraio, quando i carabinieri sono intervenuti insieme al personale sanitario in quanto, a seguito di una discussione nata per futili motivi tra giovani avventori, un 26enne ghanese era stato colpito all’addome con un’arma da taglio. I successivi accertamenti avevano permesso di identificare l’aggressore e fermare per tentato omicidio un 26enne originario di Santo Domingo. (Com)