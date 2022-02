Ucraina: ministro Esteri Kuleba esorta a disconnettere la Russia da sistema Swift

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disconnessione della Russia dal sistema Swift è estremamente necessaria. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un tweet dopo una telefonata con l'omologo giapponese Yoshimasa Hayashi. Kuleba ha inoltre espresso gratitudine a Tokyo per aver imposto nuove sanzioni alla Russia e aver fornito assistenza finanziaria all'Ucraina, sostenendo che Kiev è pronta a rafforzare le proprie difese. Secondo Kuleba la disconnessione della Russia dal sistema Swift, è una misura da assumere anche nell'interesse del Giappone. Il sistema Swift, acronimo di Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali, è un sistema che permette di scambiare le informazioni necessarie per le transazioni finanziarie da un Paese a un altro. (Rum)