Rifiuti: Ama, nel weekend raccolta straordinaria gratuita ingombranti

- Sabato 26 e domenica 27 febbraio, Ama metterà nuovamente a disposizione dei cittadini alcune postazioni straordinarie su strada presso cui conferire gratuitamente rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici ed altri materiali non conferibili nei cassonetti. Questa volta, i Municipi romani coinvolti nell’iniziativa saranno il V, VIII, XI e XV. Lo comunica in una nota Ama Spa. Sabato 26 l’appuntamento per i cittadini è alle ore 8:00 in via Pietro Silva, (tra Largo Pettazzoni e via Anton Ludovico Antinori - Municipio Roma V), mentre domenica 27, sempre a partire dalla stessa ora, è in via dell’Accademia Peloritana (Municipio Roma VIII); via Lanfranco Maroi e Lungotevere Pietra Papa (Municipio Roma XI); via Marino Dalmonte (Cesano, Municipio Roma XV). (segue) (Com)