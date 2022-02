Rifiuti: Ama, nel weekend raccolta straordinaria gratuita ingombranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle postazioni allestite in via dell’Accademia Peloritana, Lungotevere Pietra Papa e via Marino Dalmonte, verrà anche posizionato un “centro di raccolta mobile”, oltre ai contenitori ad hoc per i materiali più voluminosi, presso cui si potranno consegnare alcuni di quei rifiuti normalmente accolti anche presso i centri di raccolta aziendali fissi. I privati cittadini potranno infatti conferire oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner. Per motivi logistici non sarà possibile conferire inerti, calcinacci e olio motore. (segue) (Com)