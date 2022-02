Covid: ansia e stress post-traumatico i segni non visibili della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i soggetti più colpiti - continua la nota - molte persone che già soffrivano di malattie croniche quali per esempio la fibromialgia, il diabete, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco): patologie che, richiedendo una gestione quotidiana, creano non solo disagi a livello fisico, ma possono anche avere un impatto negativo sull’equilibrio psicologico di chi ne soffre. Sempre più persone che convivono con malattie croniche, infatti, sviluppano sintomi legati a stress, ansia, depressione, senso di inadeguatezza, che con la pandemia sono stati amplificati: tuttavia, solo una bassissima percentuale affronta la patologia anche dal punto di vista psicologico. Secondo recenti analisi condotte dal Consiglio nazionale ordine psicologi (Cnop), il 40 per cento della popolazione presenta elevati livelli di stress e più del 60 per cento degli italiani chiede un supporto per tornare alla normalità. Inoltre, da un ulteriore studio, emerge che la prevalenza dei sintomi depressivi e ansiosi è rispettivamente del 24,7 e del 23,2 per cento; il 42,2 per cento della popolazione presa in esame ha disturbi del sonno e, tra questi, il 17,4 per cento registra insonnia moderata/grave. Oltre a questo, paura del contagio, preoccupazioni per la malattia e la morte ed ansia per la salute futura, insieme alle incertezze economiche, sono fattori di stress che vanno ad incidere sul percepito di molte persone. (segue) (Com)