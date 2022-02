Terremoto: Legnini, visita Mattarella sprona a ricostruire più velocemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza oggi a Norcia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "nei confronti del quale esprimo profonda gratitudine, ci dà lo slancio necessario a rinnovare l’impegno e intensificare ogni sforzo per garantire il completamento del percorso di ricostruzione e rinascita che i cittadini di questi territori, feriti ma ricchi di storia, risorse e bellezza, hanno diritto di vedere realizzato nel più breve tempo possibile”. Lo ha detto oggi a Norcia il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, in occasione della visita del presidente della Repubblica. “La sua visita – ha proseguito Legnini - è la conferma del forte e convinto impegno dello Stato per la ricostruzione e a sostegno dei molti cittadini che ancora oggi vivono in condizioni di sofferenza. Grazie al nuovo quadro delle regole e delle risorse finanziarie, molto irrobustito dalle ultime due Leggi di Bilancio, ci sono oggi tutte le condizioni per garantire ai territori delle quattro regioni del Centro Italia una ricostruzione di qualità, in sicurezza e in tempi ragionevoli. Sono certo che tutti gli attori della ricostruzione, a partire dai professionisti e dalle imprese con i quali intendiamo condividere il complesso percorso che abbiamo di fronte, condividano questo obiettivo, per raggiungere il quale occorre un rinnovato impegno collettivo”, ha aggiunto il Commissario. (segue) (Rin)