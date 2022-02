Serbia: fonti stampa, governo sceglie di non condannare l'invasione russa dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia avrebbe deciso di non accettare la proposta dell'Unione europea di condannare la minaccia all'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Russia. Lo riferisce il sito serbo "Nova.rs", ricordando che il governo si è riunito ieri in una seduta a cui ha partecipato anche il presidente Aleksandar Vucic. Secondo il portale, inoltre, nella riunione di ieri non sarebbe stato affrontato il tema di eventuali sanzioni contro Mosca. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, presenterà oggi la posizione del Paese sugli avvenimenti sfociati nell'attacco della Russia all'Ucraina. Secondo quanto riferisce l'emittente "B92", nel pomeriggio è prevista una seduta del Consiglio nazionale di sicurezza al termine della quale Vucic si rivolgerà alla nazione. (segue) (Seb)