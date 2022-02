Visegrad: premier V4 a Londra l’8 marzo per vertice con Johnson su sicurezza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson riceverà l’8 marzo a Londra gli omologhi del Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4). Lo ha reso noto Bertalan Havasi, a capo dell’ufficio stampa del premier ungherese, Viktor Orban. Alla luce dell’aggressione della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina, i primi ministri parleranno della sicurezza europea e delle relazioni tra il Regno Unito e la regione dell’Europa centro-orientale. “Il vertice avverrà in un momento di massima importanza per l’Europa e per il mondo. L’evento seguirà il viaggio che il premier Orban ha fatto l’anno scorso a Londra e la visita del primo ministro britannico in Polonia a inizio febbraio”, si legge sul sito del governo di Budapest. I capi dei governi del V4 e del Regno Unito discuteranno di questioni di difesa e sicurezza, di relazioni economiche e del rafforzamento delle relazioni culturali tra i Paesi coinvolti. Il vertice offrirà anche l’occasione per colloqui bilaterali, come ha precisato Havasi. (Vap)