Romania: ministro Interno, oltre 10 mila ucraini entrati nel Paese nelle ultime 24 ore

- Sono 10.624 i cittadini ucraini in fuga dalla guerra entrati in Romania nelle ultime 24 ore, di cui 3.660 sono solo transitati attraverso il Paese mentre 6.966 sono rimasti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno romeno, Lucian Bode, in una conferenza stampa. "Solo 11 hanno chiesto asilo in Romania e si trovano già nei centri di accoglienza", ha detto Bode che ha spiegato che coloro che non hanno fatto questa richiesta possono rimanere in Romania per un massimo di 90 giorni. Bode ha affermato che il ministero dell'Interno è in costante contatto con le organizzazioni non governative con le quali il Dipartimento per le situazioni di emergenza ha concluso protocolli di collaborazione con organizzazioni internazionali, tra cui la Croce Rossa dell'Unicef (Rob)