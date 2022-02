Ucraina: Bernini (FI), condanna totale a invasione, sanzioni siano unitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo di fronte a un "atto di guerra che ci riporta indietro ai giorni più bui del secolo breve e da Forza Italia non può che esserci una condanna totale per una ingiustificabile aggressione che viola tutto. Temiamo che la Russia non si fermerà fin quando non raggiungerà i suoi obiettivi e per questo la nostra risposta deve essere altrettanto conseguente". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo in Aula al Senato dopo l'informativa urgente del presidente del Consiglio. "Fermare le armi con un'azione di deterrenza durissima, con un pacchetto di sanzioni ferme e mirate è la via giusta, ed è soprattutto indispensabile che queste sanzioni siano unitarie. Dobbiamo isolare economicamente la Russia, colpirne gli oligarchi ma attenzione ai confini di queste sanzioni. Abbiamo bisogno di agire su un doppio binario: fermare la drammatica escalation di violenza contro il popolo ucraino e al tempo stesso considerare il riverbero che queste sanzioni avranno sul nostro Paese già fortemente provato", ha concluso.(Rin)