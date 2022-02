Ucraina: De Luca, purtroppo non siamo vaccinati contro pericoli guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pace è la cosa più importanti, non siamo vaccinati e immunizzati dai pericoli di una guerra purtroppo. Sono tragedie che possono esplodere da un momento all’altro. cerchiamo di recuperare davvero i valori della vita e convivenza civile e auguriamoci che nei prossimi giorni non ci siano tragedie inimmaginabili in un Paese come l’Ucraina che vive tragedia che colpisce tutti quanti noi". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)