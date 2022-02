Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo, Belgrado vuole normalizzare i rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia intende arrivare ad una normalizzazione dei rapporti con Pristina, "ma occorre essere in due" per proseguire nel dialogo. Lo ha dichiarato il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rts". Dopo tre mesi e mezzo di pausa nei negoziati tra Belgrado e Pristina i negoziatori di entrambe le parti si incontreranno domani a Bruxelles per una tappa tecnica. Petkovic ha dichiarato oggi che la parte serba insisterà sulla formazione di un'associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo. "Insisteremo sulla formazione dell'associazione, per fornire dei diritti ai serbi che vivono in Kosovo", ha detto Petkovic. (Seb)