Nord Macedonia-Serbia: ministro Esteri serbo Selakovic in visita a Skopje (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Selakovic ha poi detto di ritenere che l'iniziativa Open Balkans per una libera circolazione di persone, beni e servizi porterà ad un ulteriore miglioramento degli scambi fra i due Paesi. Nel corso della conversazione è stata prestata particolare attenzione all'integrazione europea della regione dei Balcani occidentali. In questo contesto Selakovic ha espresso pieno sostegno alla Macedonia del Nord in tale processo. Durante l'incontro è stato anche affrontato il tema del dialogo tra Belgrado e Pristina. A questo proposito Selakovic ha ribadito la posizione secondo cui Belgrado è impegnata nel dialogo come unica via accettabile per risolvere le questioni politiche. (segue) (Seb)