Speciale difesa: Germania, Difesa attiva misure di allarme nazionale

- Il ministero della Difesa tedesco ha comunicato di aver attivato le misure di allarme nazionale per le Forze armate (Bundeswehr), a seguito dell'attacco della Russia contro l'Ucraina. Il dicastero ha aggiunto che i reparti sono “preparati” e “al momento aumentano ulteriormente la prontezza operativa”. La Bundeswehr “adotterà misure preparatorie” in caso di “trasferimento della Forza di risposta della Nato (Nrf)”. In Germania, si potrebbero quindi osservare movimenti di truppe “nei prossimi giorni”. Inoltre, potrebbero esservi restrizioni nel settore dei trasporti, dal momento che le capacità di movimento per terra, acqua e aria dovrebbero essere mantenute disponibili “per scopi militari”. L'ordine di allarme nazionale per la Bundeswehr fa seguito alla decisione della Nato di attivare i piani di difesa per l'Europa orientale dopo l'offensiva russa in Ucraina. Come riferito dal gruppo editoriale Rnd, a causa del conflitto, il ministero della Difesa tedesco sta valutando di richiamare i riservisti. Intanto, la Germania ha rafforzato la propria partecipazione alla missione di polizia aerea sul fianco sud-orientale della Nato. A Costanza in Romania, la Luftwaffe ha inviato tre caccia multiruolo Eurofighter Typhoon, che si aggiungono ad altrettanti già presenti. Il dispiegamento per attività congiunte con l'Aeronautica militare italiana, dovrebbe proseguire fino alla fine di marzo prossimo. (Geb)