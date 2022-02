Speciale difesa: Ucraina, Pentagono dispone invio di 7 mila unità militari in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa statunitense ha annunciato l'invio di ulteriori 7 mila unità militari in Europa, dopo che l'aggressione russa all'Ucraina ha radicalmente cambiato la situazione della sicurezza nel vecchio continente. Lo scrive il "New York Times". Il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha ordinato il dispiegamento di una brigata corazzata da combattimento in Germania per rassicurare gli alleati della Nato, ha affermato il Pentagono in una nota. In particolare, i funzionari militari statunitensi vogliono lanciare un altro messaggio: mentre gli Stati Uniti restano fuori dall'Ucraina, non esiteranno ad agire se il presidente russo Vladimir Putin rivolgerà lo sguardo verso uno Stato membro dell'alleanza atlantica. Il dispiegamento porterà a 14 mila il numero di truppe americane che il presidente Biden ha ordinato in Europa dall'inizio della crisi ucraina. Il loro arrivo porterà a quasi 100 mila il numero delle truppe americane in Europa. (Nys)