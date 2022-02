Speciale difesa: Ucraina, fonti Usa, russi hanno lanciato "più di 160 missili" in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha lanciato "in totale più di 160 missili tramite attacchi aerei" in Ucraina. Lo ha detto un alto funzionario della difesa statunitense citato dall'emittente "Cnn". La maggior parte sono "missili balistici a corto raggio", ma gli attacchi aerei totali includono un "mix di missili a medio raggio e da crociera", ha affermato il funzionario. In questo momento, il funzionario ha affermato che gli Stati Uniti non stanno osservando "una spinta più in profondità verso l'ovest del Paese". (Nys)