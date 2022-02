Speciale energia: Eni gas e luce-Plenitude amplia capacità in esercizio negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni gas e luce – Plenitude, attraverso la sua controllata statunitense Eni New Energy Us, amplia il proprio portafoglio di capacità rinnovabile negli Stati Uniti con l’acquisizione di due impianti in Texas per una capacità complessiva di 466 megawatt sviluppati dalla società di energia rinnovabile BayWa. Per Eni New Energy Us, riferisce una nota, l’operazione è stata condotta da Novis Renewables, la partnership tra Eni New Energy Usc e Falck Renewables, esclusiva per gli Stati Uniti e dedicata allo sviluppo di progetti solari, eolici e di stoccaggio. In particolare, Eni New Energy Us ha acquisito l’impianto fotovoltaico Corazon I da circa 266 megawatt situato nella Contea di Webb, in Texas. L’impianto, in esercizio da agosto 2021 e dotato di moduli fotovoltaici bifacciali e inseguitori monoassiali, produrrà circa 500 gigawattora all’anno, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera equivalente a circa 250 mila tonnellate annue. Nella stessa area, la società ha anche acquisito il progetto di stoccaggio Guajillo, da circa 200 megawatt/400 megawattora, in fase di sviluppo avanzato che, secondo le previsioni, sarà operativo prima della fine del 2023. Il progetto di stoccaggio di Guajillo utilizzerà le stesse infrastrutture di interconnessione dell’impianto fotovoltaico Corazon I e sosterrà la rete locale stoccando energia quando la generazione di energia rinnovabile è elevata e rilasciandola quando è maggiormente necessaria per soddisfare i picchi di consumo. (Com)