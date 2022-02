Speciale energia: Egitto, il governo esamina ripercussioni crisi ucraina su cibo, energia e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Egitto, Mustafa Madbouly, ha tenuto un incontro per discutere le ripercussioni economiche della crisi russo-ucraina sull'Egitto, alla presenza del ministro del Petrolio, Tarek el Molla, del ministro del Turismo e delle Antichità, Khaled el Anani, del ministro dell'Approvvigionamento, Ali el Moselhi, dei ministro delle Finanze, Mohamed Maait, della ministra del Commercio e dell'Industria, Nevin Gameh, e dell'ambasciatore Ihab Nasr, sottosegretario di Stato per gli Affari europei. Il governo egiziano segue da vicino gli sviluppi della crisi russo-ucraina e le sue ripercussioni al livello globale, sia a livello politico che economico, ha affermato Madbouly, aggiungendo che tali eventi hanno un chiaro impatto sui prezzi di numerosi materie prime in tutto il mondo e l'esecutivo sta conducendo uno studio per determinare il suo potenziale impatto su una serie di materie prime, in particolare il grano. "Abbiamo sufficienti riserve di grano per un periodo di oltre quattro mesi e stiamo aspettando l'inizio della nuova stagione per avere grano locale durante il prossimo aprile", ha detto Madbouly, aggiungendo che il governo ha soluzioni per fornire grano nel caso la situazione si aggravasse, diversificando le sue fonti di approvvigionamento da un certo numero di Paesi. Durante l'incontro il premier e i ministri presenti hanno discusso di tutte le merci importate dalla Russia e dall'Ucraina, le scorte alimentari, e le possibili ripercussioni della crisi sui prezzi del petrolio e sul turismo. (Cae)