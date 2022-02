Speciale energia: Ucraina, Confagricoltura, si apre scenario di profonda instabilità e ulteriore aumento prezzi gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è aperta una fase nuova piena di rischi che impone a tutti i rappresentanti dei settori produttivi e dei lavoratori di assicurare il massimo contributo alla coesione sociale. Dobbiamo prepararci ad affrontare una situazione di profonda instabilità. La risposta di Mosca alle sanzioni della Ue può spingere ancora verso l'alto i prezzi del gas e del petrolio, come già stiamo registrando in queste ore. L'aumento del costo dell'energia, inoltre, impatta su tutti i mezzi di produzione e sui trasporti". Lo sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. "Non è da escludere un'ulteriore stretta, da parte di Mosca, delle importazioni di prodotti agroalimentari dagli Stati membri dell'Unione, attestate a circa 7 miliardi di euro nel 2020". (Com)