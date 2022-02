Speciale energia: Spagna, ministra Ribera, forniture garantite ma prezzi saliranno per conflitto in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Spagna l'approvvigionamento energetico è "garantito" e la grande capacità di stoccaggio del gas naturale liquefatto nei terminali di rigassificazione le permetterà di essere molto flessibile. Lo ha affermato la ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, avvertendo, tuttavia, di un aumento del prezzo a causa dell'aggressione della Russia all'Ucraina. "In Spagna, la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento è garantita da altri mezzi. La Russia non è uno dei nostri principali fornitori, né per dotto né per nave", ha evidenziato Ribera, aggiungendo che il mese prossimo si prevede l'arrivo di venti carichi. "Una delle cose importanti è che si sta rafforzando il coordinamento a livello europeo", ha detto Ribera, evidenziando come la Spagna disponga di un terzo della capacità di rigassificazione di tutta l'Europa. "Non siamo estranei ai meccanismi di fissazione dei prezzi sui mercati internazionali e questo ha un impatto sui nostri prezzi energetici", ha ammesso la ministra delle Transizione ecologica. Sull'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, la Ribera ha descritto la situazione come "enormemente riprovevole" e ha affermato che il governo spagnolo ha espresso la sua solidarietà al popolo ucraino chiedendo "il ripristino della pace e dell'ordine internazionale, di fronte a un'aggressione (della Russia) che è intollerabile". (Spm)