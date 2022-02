Speciale energia: Ucraina, per l'Italia l'ipotesi di un'interruzione delle forniture di gas sarebbe devastante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è concepibile pensare di rimanere senza gas dalla Russia”, ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, Davide Tabarelli, fondatore e presidente di Nomisma Energia. “Non è ipotizzabile perché la Russia è il nostro principale fornitore di gas. Ci aiuta il fatto che stiamo uscendo dall’inverno. La domanda giornaliera sta crollando perché il clima è più mite e la domanda per il riscaldamento è molto bassa, ma pesa il sistema elettrico che su base annuale dipende per circa il 50 per cento dal gas”, osserva Tabarelli. “Siamo il Paese più esposto al mondo ora. Speriamo che non interrompano i flussi”, ha aggiunto Tabarelli. Secondo il fondatore di Nomisma, il Paese deve fare il possibile per risolvere il problema nel medio termine e in queste lavorare per aumentare la flessibilità del sistema elettrico, producendo maggiormente dalle centrali a carbone. (Res)