Speciale energia: presidente Algeria Tebboune, quasi 40 miliardi di dollari di investimenti

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato investimenti per 39 miliardi di dollari nel settore degli idrocarburi. In un messaggio consegnato a suo nome dal premier algerino, Aymen Benabderrahmane, in occasione dell'inaugurazione di una raffineria ad Hassi Messaoud, Tebboune ha fatto sapere che "il valore degli investimenti nel prossimo quadriennio nel settore degli idrocarburi raggiungerà oltre i 39 miliardi di dollari, il 70 per cento dei quali sarà destinato allo sfruttamento e allo sviluppo, al fine di migliorare il tasso di recupero, in particolare nei giacimenti di Hassi Messaoud e Hassi Rmel”. Tebboune ha indicato che l'Algeria sta lavorando allo sviluppo di una strategia nazionale per lo sviluppo dell'idrogeno, compreso l'idrogeno verde, al fine di consentirle di integrarsi pienamente nelle dinamiche globali legate alla transizione energetica e ambientale”. Il capo dello Stato ha aggiunto: "Le nostre priorità sono anche concentrarsi sulla razionalizzazione e l'efficienza energetica con il contributo delle energie rinnovabili e la diversificazione dell'energia, al fine di fornire soluzioni globali e sostenibili alle sfide ambientali, nonché preservare e sviluppare le risorse energetiche fossili, che ci permette di fornire risorse aggiuntive che possono essere esportate”. (Ala)