Russia: Faraone (Iv), sanzioni siano durissime

- "Una guerra ingiustificabile ed ingiustificata. E la risposta dell'Europa deve essere senza tentennamenti ed immediata. Per questo le sanzioni alla Russia sono un elemento determinante per dare una risposta ferma e corretta alla sciagurata guerra che Putin ha intrapreso ai confini dell’Europa: oggi la nostra vicinanza va al popolo ucraino che piange le sue vittime ed ai tanti profughi che cercano riparo. Il pacchetto di sanzioni è l’ostacolo che dobbiamo porre a fronte dell’avanzata russa assieme alla riapertura di un canale negoziale. Al contempo va alleggerito l’impatto delle sanzioni sulle economie dei paesi più esposti non solo al rischio di crisi energetiche ma anche alla pesante riduzione di scambi commerciali". Lo afferma in un post su Facebook il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, che aggiunge: "Tra questi paesi c'è innanzitutto l'Italia, ma non solo, che pagherebbe un prezzo molto caro in termini economici. Per questo credo che sia giusta la proposta avanzata da Matteo Renzi in aula di chiedere all’Europa di attivare un fondo di compensazione per i paesi più esposti alle conseguenze delle sanzioni. Un fondo, così come quello istituito sulla Brexit, per ristorare i settori più colpiti dalle sanzioni. L’Europa deve dimostrare di saper agire con fermezza ma anche con lungimiranza e unità in questo difficile momento". (Rin)