- A Genova, la scorsa notte, un equipaggio del nucleo radiomobile è intervenuto in un’abitazione su richiesta di una donna, di origini peruviane, coinvolta in una lite con il suo convivente, 25enne connazionale. L’uomo, alla vista dei militari, si sarebbe scagliato su di loro tentando di colpirli ma è stato fermato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. (ren)