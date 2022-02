Ucraina: De Gregorio (CC), sindaco ci dica come ha messo al sicuro dati Ente e romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il recente stato di crisi internazionale vede un pericolo oggettivo anche in termini di cybersicurezza: vogliamo sapere dal Sindaco, che ha mantenuto le deleghe in termini di Transizione Digitale, quali azioni abbia intrapreso per mettere sotto tutela i dati dell'ente e dei cittadini romani. L'allarme lanciato dal Copasir e legato alla crisi in Ucraina, con la minaccia di un cyber virus già pronto per attaccare l'Italia, non può farci trovare impreparati". Così, in una nota, la capogruppo della Lista civica Calenda in Campidoglio, Flavia De Gregorio che insieme ai consiglieri Dario Nanni, Francesco Carpano e i membri di Azione, parti del "governo ombra", Cecilia Bersani, Nicola Bianchi, Vittorio D'Orsi e Rita Iorio ha inviato un'interrogazione urgente sul tema al gabinetto del sindaco. (segue) (Com)