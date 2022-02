Ucraina: De Gregorio (CC), sindaco ci dica come ha messo al sicuro dati Ente e romani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza legata al conflitto tra Russia e Ucraina – spiegano i membri della Lista Calenda e di Azione - ha aumentato lo stato di allerta in questo settore da parte dei principali operatori di mercato. Il rapporto Clusit del 2021 registra oltre 5000 attacchi informatici verso le pubbliche amministrazioni, con forte predilezione da parte del dark web per i dati della cittadinanza, fatti ben noti alla polizia postale. Ecco perché chiediamo a Gualtieri risposte importanti. In particolare, vorremmo sapere quale sia il piano di business continuity di tutti i sistemi informativi del Comune di Roma, oltre che la catena di comando nel caso di gestione di una crisi in termini di violazioni dei dati piuttosto che di malfunzionamento generalizzato dei sistemi. Conoscere la 'destinazione' dei dati di tali sistemi: se Ced fisici, gestiti da chi e con quali misure di sicurezza o se nel Cloud, con quali logiche di assegnazione, a quali operatori economici, con quali metodologie di crittografia". (segue) (Com)