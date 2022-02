Ucraina: ministero Difesa russo, aree residenziali Kiev non saranno attaccate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe non infliggeranno alcun attacco alle aree residenziali di Kiev. Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov, in un briefing. Konashenkov si è rivolto anche ai cittadini ucraini, dichiarando che "la leadership nazionalista sta usando gli stessi metodi dei terroristi", poiché vuole usare i civili come scudo umano. Il portavoce ha inoltre definito un "crimine di guerra" l'uso delle aree residenziali da parte del "regime di Kiev" per coprire le postazioni di tiro dell'artiglieria. (Rum)