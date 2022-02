Messico: Lopez Obrador, pronti ad assorbire aumenti energia per crisi Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo preparati al fatto che non ci siano black-out e che non aumenti il prezzo", ha detto il presidente che più volte, nel passato, aveva imputato disfunzioni del sistema alla scarsa attenzione che investitori privati, concentrati sul profitto e non "sull'interesse della nazione" dedicavano al corretto esercizio del servizio. Motivi che sono alla base della riforma costituzionale con cui il Paese intende rimettere al centro del comparto le compagnie pubbliche, restringendo lo spazio alle imprese private e straniere entrate con la Riforma energetica del 2013-2014. Il governo, ha proseguito, saprà anche intervenire in favore del prezzo delle benzine. "C'è un sussidio che permette di non trasferire sui consumatori gli aumenti del prezzo delle benzine oltre quello dell'inflazione". (segue) (Mec)