Messico: Lopez Obrador, pronti ad assorbire aumenti energia per crisi Ucraina (3)

- Il Messico ha detto di respinge senza "eccezione alcuna" l'uso della forza nei conflitti internazionali e censura con ogni mezzo il mettere "in dubbio l'indipendenza dell'Ucraina". Il Paese, ha detto il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, "è con molta chiarezza contrario all'uso della forza", "non permette che sia messa in discussione l'indipendenza dell'Ucraina, si schiera a favore delle risoluzione del Cds e del segretario generale, Antonio Guterres", ha detto Ebrard nel corso di una diretta twitter. Il ministro ha al proposito ribadito che quello delle Nazioni Unite è l'unico consesso all'interno del quale possono essere discussi i conflitti internazionali, e alla luce degli ultimi sviluppi, è quindi ancora più necessario "sostenere l'Onu". (segue) (Mec)